500 syryjskich dzieci za zmianę nastrojów w Brukseli? wPolityce.pl o propozycji Junckera dla Polski

Według dziennikarza portalu Marka Pyzy, który powołuje się na swoje źródło, to właśnie po rozmowie pomiędzy szefem Komisji Europejskiej a polskim premierem miała zapaść decyzja o wyjeździe Beaty Kempy na Bliski Wschód. Oficjalnym powodem wyjazdu minister ds. pomocy humanitarnej ma być przekonanie pozostałych członków rządu do zwiększenia pomocy na miejscu. "A nieoficjalnie? Czy prowadzone były rozmowy o przyjęciu kilkuset uchodźców przez Polskę? To pytanie do pani minister Kempy i premiera Morawieckiego" – pisze Pyza.

Dziennikarz sugeruje, że o prawdziwości takiej propozycji mogą świadczyć wycofanie się PE z uruchomienia wobec Polski procedury art. 7 traktatu o UE, a także "wyjątkowo ciepłe" rozmowy Jacka Czaputowicza z Sigmarem Gabrielem w Berlinie.