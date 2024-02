Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Podał termin

– Wydam dziś postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego na godz. 13:00. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju, takie jak CPK i elektrownia atomowa, jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski, działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję – powiedział Andrzej Duda. – Daję na to prawie dwa tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni – dodał.

Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. W jej skład wchodzą członkowie Rady Ministrów, obradujący pod przewodnictwem głowy państwa.

Ruch prezydenta ws. budżetu

W środę prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. Jednocześnie Andrzej Duda skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zdaniem głowy państwa istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" – podała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

– Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął – oświadczył podczas czwartkowego wystąpienia Andrzej Duda.

– Wielu polityków, przedstawicieli organizacji społecznych, związków zawodowych z troską patrzyło na to, czy będzie możliwość realizacji wszystkich przyjętych przez rząd zobowiązań, podwyżek, waloryzacji. Cieszę się, że taka możliwość będzie. Cieszę się również z tego, że premier Donald Tusk tak bardzo mocno wczoraj tę kwestię zaakcentował, że właśnie ta możliwość realizacji została stworzona – stwierdził prezydent.

Czytaj też:

Hołownia komentuje decyzję prezydenta. "Nie zmienią tego żadne szantaże"Czytaj też:

Fala komentarzy po decyzji prezydenta. "Działanie na obniżenie napięcia"