Ambasador Polski w USA: Tylko nazistowskie Niemcy odpowiadają za Holokaust

Słowa Piotra Wilczka to odpowiedź na tekst jaki pojawił się na łamach "The New York Times" poświęcony udziałowi Polaków w zbrodniach związanych z prześladowaniem i zabijaniem Żydów w czasie II wojny światowej.

W tekście "Poland's Holocaust Blame Bill" napisano, że Polacy są ofiarami II wojny światowej, ale jednocześnie "niezaprzeczalne jest, że Polacy bezpośrednio lub niebezpośrednio uczestniczyli w zbrodniach popełnionych na ich ziemi oraz, że Polacy są winni antyżydowskim pogromom w trakcie i po wojnie".

Polacy i Holokaust

W odpowiedzi na tekst redakcji "The New York Times", ambasador Polski w USA napisał, że to własnie nasz kraj jest strażnikiem pamięci o ofiarach Holokaustu.

"To wielka niesprawiedliwość, że to Polska, pierwszy kraj, który musiał bronić się przed niemiecką agresją podczas II wojny światowej, a także kraj, który poniósł ogromne straty z rąk niemieckiego okupanta, jest oskarżany za zbrodnie Holokaustu. Pozwólcie, że to wyjaśnię: Nie ma żadnego systematycznego współudziału polskiego państwa ani polskiego narodu w zbrodni Holokaustu" – napisał polski dyplomata.

Dalej Piotr Wilczek przyznaje, że tak jak we wszystkich krajach europejskich, również w Polsce zdarzały się wypadki współpracy z okupantem niemieckim, ale jednocześnie to Polacy ratowali Żydów i narażali swoje życie, pomagając im.

"Każdy kraj mógł zrobić więcej podczas II wojny światowej, aby ratować Żydów, ale tylko jeden kraj ponosi odpowiedzialność za prześladowanie i zabicie sześciu milionów Żydów: nazistowskie Niemcy. Naganne jest twierdzić coś innego – winić jakikolwiek inny kraj czy naród za Holokaust" – dodaje Wilczek.

Całość listu ambasadora Polski w USA

Poland is one of the principal guardians of the memory of the victims of the Holocaust and protector of sites sanctified by the blood of innocent Jewish and Polish victims of Nazi German terror.



It is a great injustice that Poland, the first country to resist German aggression during World War II, and a country that suffered dearly at the hands of the sinister German occupier, has been accused of being responsible in part for the Holocaust. Let me be clear: There was no systematic complicity in the Holocaust, not by the Polish nation or by the Polish state.

Individuals all throughout German-occupied Europe — guided by coercion, fear, anti-Semitism, opportunism and greed — collaborated in one way or another with the German occupiers and committed heinous acts, and in occupied Poland as well.

But the Polish underground state and resistance carried out death sentences against collaborators and blackmailers, and Poland never formed a collaborationist government.

Every country could have done more during World War II to save Jews. But only one country bears responsibility for the state-sponsored persecution and murder of six million Jews and millions more non-Jews: Nazi Germany.

It is reprehensible to say otherwise — to blame any other country or people for the Holocaust.

PIOTR WILCZEK, WASHINGTON