Więcej Polaków ma obawy przed atakiem Rosji

Duże kontrowersje wywołał Donald Tusk, który zaapelował na łamach brytyjskiego "Financial Times" o wzmocnienie tzw. europejskiej klauzuli wzajemnej obrony, zawartej w artykule 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Polityk przedstawił też narrację o swoim niepokoju na temat przyszłości bezpieczeństwa Europy w kontekście USA i niepewnej postawy Donalda Trumpa jako niepewnego sojusznika. "W obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnej polityki Stanów Zjednoczonych, a także groźnych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, pytanie o realność amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa staje się coraz bardziej palące. Największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)" – mówił.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano: "Czy w obliczu ostrzeżeń polskich i zachodnich przywódców obawia się Pan/Pani rosyjskiego ataku na Polskę lub inny kraj NATO?".

Większość Polaków ma obawy

Na pytanie o obawy dotyczące rosyjskiego ataku twierdząco odpowiedziało łącznie 53,9 proc. ankietowanych. W tej grupie 16,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 37,7 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 40 proc. respondentów. 24,3 proc. badanych "raczej nie" obawia się agresji, natomiast 15,7 proc. deklaruje "zdecydowany" brak lęku. Jedynie 6,1 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Sprawdzono też, jak na sprawę patrzą wyborcy poszczególnych ugrupować. "Poczucie zagrożenia jest najsilniejsze wśród wyborców koalicji rządzącej, gdzie aż 66 proc. osób przyznaje, że obawia się ataku (z czego 19 proc. zdecydowanie).Zupełnie inne nastroje panują wśród sympatyków Konfederacji (Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna). W tej grupie tylko 16 proc. badanych deklaruje strach przed rosyjską agresją. Aż 66 proc. wyborców tej formacji nie obawia się takiego ataku, a odsetek osób niezdecydowanych jest w tej grupie wyborców najwyższy i wynosi 18 proc. Wśród ogółu wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) głosy są podzielone: 41 proc. odczuwa obawę, podczas gdy 51 proc. zachowuje spokój. W grupie pozostałych wyborców niepokój deklaruje 56 proc. badanych" – opisuje WP.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 24-26 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne oraz internetowe wspomagane komputerowo), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

