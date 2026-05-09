Ukraina zarzuca Izraelowi, że pozostając w znakomitych relacjach z Rosją, kupuje od reżimu Putina „kradzione” ukraińskie zboże. Ukraińscy politycy i media nie przebierają w słowach. „Izrael wybiera bycie paserem rosyjskich zbrodni, zamiast bycie sumieniem świata. Kupowanie skradzionego ukraińskiego ziarna to nie jest pragmatyzm, to bezpośrednie finansowanie rakiet, które jutro mogą uderzyć w waszych przyjaciół” – oświecił najbliższego sojusznika USA doradca Biura Prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. Podobnie wypowiedziała się posłanka do Rady Najwyższej Ukrainy, Mariana Bezuhla: „Wspieranie gospodarcze Rosji w momencie, gdy ta niszczy naród ukraiński, czyni z rządu Izraela cichego wspólnika w nowym ludobójstwie”.