Francuski noblista ostrzega przed polexitem. "Tylko przegrani chcą wyjść z UE"

W rozmowie z portalem tvp.info Francuz przestrzegł przed konsekwencjami ewentualnego polexitu, zaznaczając, że aby przekonywać do UE nie można pozwolić, aby część społeczeństwa czuła się wykluczona.

Europa może rywalizować z Chinami?

"Profesor Aghion podkreślił, że tylko zjednoczona Europa może być konkurencyjna wobec dążących do hegemonii światowych mocarstw. Zwrócił także uwagę na konieczność przyspieszenia działań, które ustawią Europę w dobrej pozycji w obecnej rywalizacji o pierwszeństwo w rozwijaniu AI" – czytamy.

Pytany, czy Europa nie pozostanie w tyle w zakresie rozwoju AI odparł, że "jeszcze nie jest za późno. Jego zdaniem dostęp do sztucznej inteligencji będzie kolejną "cieśniną Ormuz" zależną od kaprysów mocarstw. – Musimy wprowadzać innowacje. Ursula von der Leyen pojechała do Szkocji, na pole golfowe Trumpa w, aby prowadzić negocjacje. Tak właśnie się dzieje, gdy nie jest się liderem innowacji, bo tracimy siłę przetargową – wskazał noblista.

– Musimy odzyskać siłę przetargową. A jedynym sposobem jest powstrzymanie technologicznego upadku. I możemy to zrobić, ponieważ mamy bardzo dobrych naukowców – podkreślił prof. Aghion. – Naszym obowiązkiem jest więc zebrać siły i powiedzieć: możemy to zrobić – powiedział.

Zwrócił uwagę na to, że Europa jest znana ze swojego poszanowania dla fundamentalnych wartości, co stanowi jej "soft power". – Te wartości sprawiają, że możemy dążyć do stworzenia sztucznej inteligencji bardziej etycznej. Będzie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję, która będzie bardziej bezpieczna, etyczna i przyjazna społecznie. A to właśnie mamy – możemy przejąć w tej dziedzinie inicjatywę – powiedział.

Noblista o Kaczyńskich: Populistyczne bliźniaki

Pytany o to, jak postrzega postulowany przez niektóre środowiska w Polsce polexit, nawiązał do czasów transformacji ustrojowej. – Leszek Balcerowicz, którego niezwykle szanuję, był bardzo wpatrzony w model amerykański. Trochę wyśmiewał nasze podejście socjalne – powiedział. Zauważył jednak, że dla wiele osób czas transformacji był bardzo trudny, a osoby, które czuły się zapomniane przez system, "zwróciły się później ku populistom". – Dlatego mieliście u władzy dwóch populistycznych bliźniaków, bo ludzie, którzy stali się przegranymi, byli podatni na ich narrację – wskazał Philippe Aghion.

– By nie ponowić tych błędów, musicie zatroszczyć się o osoby, które mają najmniejsze szanse. Tylko przegrani chcą wyjść z UE – podkreślił profesor. Noblista wzywa do bardziej sprawiedliwego podziału dóbr. Podobnie – zdaniem ekonomisty – jest z dezinformacją, która szczególnie działa na osoby niewykształcone i biedne. – Także w tym zakresie potrzeba sprawiedliwego dostępu do edukacji na różnych szczeblach dla wszystkich ludzi – podkreślił.

Czytaj też:

Polacy zabrali głos ws. polexitu. Uwagę zwraca duża grupa niezdecydowanychCzytaj też:

Kowalski apeluje, by polskie partie nie bały się rozmowy o Polexicie