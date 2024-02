Nowości w LINK4 dla kierowców – nowe Auto Casco i samochód zastępczy na czas naprawy

Ubezpieczenia komunikacyjne to wizytówka LINK4. Jeden z najpopularniejszych ubezpieczycieli na polskim rynku wciąż stara się uatrakcyjniać swoją ofertę skierowaną do obecnych, jak i nowych klientów. W ramach nowości, które mają pomóc klientom znaleźć w LINK4 optymalną ochronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb ubezpieczyciel wprowadził trzeci wariant Auto Casco. Kupując ubezpieczenia Auto Casco, klienci LINK4 mogą teraz wybierać pomiędzy wariantami KOSZTORYS, WARSZTAT i ASO.

- Kierowcy korzystający z oferty LINK4 szczególnie cenią sobie elastyczność naszych produktów i tym chcemy się nadal szczycić. Dlatego wciąż poszerzamy naszą ofertę produktową z myślą o naszych klientach, ich indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach. Taki właśnie cel ma dodanie do Auto Casco nowego wariantu WARSZTAT. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym Klientom jeszcze lepiej skalkulować koszty ubezpieczenia i wybrać dokładnie taki wariant, jaki najbardziej odpowiada ich indywidualnym potrzebom – mówi Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu LINK4.

Różne warianty oferty

Najważniejsze różnice w poszczególnych wariantach Auto Casco dotyczą sposobu i miejsca naprawy. W wariancie KOSZTORYS wypłata odszkodowania – tak jak do tej pory – dokonywana jest na podstawie kosztorysu sporządzonego przez LINK4. Klient sam, korzystając z gotówki od ubezpieczyciela, naprawia samochód.

W nowym wariancie WARSZTAT szkoda może być zlikwidowana bezgotówkowo w każdym warsztacie nieautoryzowanym. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. Klient ma możliwość naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części zamiennych Q, czyli części sygnowanych logiem producenta części, które są stosowane na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta danej marki pojazdu. Ostatnia opcja – premium – to możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO). To idealna propozycja dla właścicieli stosunkowo nowych aut lub tych leasingowanych. Choć tu także klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu.

Zmiany na plus

A to nie koniec korzystnych zmian. Ubezpieczyciel rezygnuje też z dotychczas obowiązującego minimalnego limitu wartości szkody wynoszącego 500 zł. Teraz klient może otrzymać odszkodowanie już za najmniejszą zgłoszoną szkodę. Pozostaje przy tym cała elastyczność, jaką LINK4 szczyci się w ramach Auto Casco, czyli możliwość wykupienia amortyzacji niezależnie od wieku auta, stała lub zmienna suma ubezpieczenia, odnawialna suma ubezpieczenia czy wybór wysokości udziału własnego przez klienta.

A na koniec nowość, która z pewnością ucieszy ubezpieczonych, czyli możliwość skorzystania z samochodu zastępczego w trakcie naprawy szkody, będącej skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem ramach Auto Casco. To opcja, którą można wybrać za dodatkową składkę w wariantach WARSZTAT i ASO. Samochód zastępczy, zgodnie z nową ofertą, przysługuje klientom LINK4, którzy zdecydują się na tę opcję, do 7 dni kalendarzowych. Ubezpieczyciel pokrywa także koszty jego podstawienia.

- Samochód zastępczy po szkodzie w ramach ubezpieczenia Auto Casco to coś z czego klienci LINK4 z pewnością będą chętnie korzystać i co w istotny sposób uatrakcyjnia naszą ofertę ubezpieczeniową. Co istotne auto zastępcze przysługuje w takich wypadkach aż na 7 dni – podkreśla Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu LINK4.