Ambasador Izraela znów wywołał skandal. "W czyim interesie prowokuje Polaków?"

Wszystko zaczęło się od wpisu dziennikarza "The European Conservative" Davida Athertona, który za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do zachowania Grety Thunberg. Chodziło o protest szwedzkiej aktywistki przeciwko udziałowi Izraela w konkursie piosenki Eurowizja. "Nie ulega wątpliwości, że Greta Thunberg przebywa w Malmo i wspiera propalestyńskie, antyizraelskie demonstracje w obliczu zbliżającego się konkursu piosenki Eurowizji. Zarzuca się jej, że skandowała wraz z tłumem '(Yahya) Sinwar (przywódca Hamasu), nie pozwolimy wam umrzeć' i 'Żydzi, wracajcie do Polski'. W Polsce znajdowało się najwięcej obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej" – napisał.

Ambasador Izraela o "komorach gazowych w Polsce"

Po kilku dniach na jego wpis, zamieszczony na platformie X, zareagował Jakow Liwne. "'Żydzi, wracajcie do Polski!'... Niektórzy antysemici wydają się tęsknić za palestyńskim przywódcą, nazistowskim kolaborantem, Hadżdż Aminem Husseinim, który również chciał, aby Żydzi udali się do Polski, a dokładniej do komór gazowych w Polsce. Antysemici = niebezpieczeństwo" – stwierdził ambasador Izraela w Polsce.

Jego wpis wywołał lawinę krytyki.

Reaguje rzecznik MSZ i Muzeum Auschiwtz

Oprócz naprawdę ostrych słów skierowanych do dyplomaty przez internautów, należy odnotować reakcję polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Mam nadzieję, że pan ambasador pisząc 'Polska' miał na myśli terytorium Polski okupowane przez hitlerowskie Niemcy" – napisał rzecznik resortu Paweł Wroński.

Kontrowersyjny post spotkał się także z komentarzem ze strony Muzeum Auschiwtz. Według placówki, stanowisko ambasadora powinno być bardziej precyzyjne. "Żydów mordowano w komorach gazowych budowanych albo na okupowanych terenach Polski przyłączonych bezpośrednio do Niemiec (jak Auschwitz czy Kulmhof), albo na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzonego przez III Rzeszę (jak Treblinka czy Sobibór)" – napisano na oficjalnym profilu Muzeum na platformie X.

Ostatecznie dyplomata zreflektował się, przyznając że "rzeczywiście, komory gazowe zostały zbudowane przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce i co do tego nie ma wątpliwości".

