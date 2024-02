Brak okien, komputerów czy czajnika. Fatalne warunki pracy w "Panoramie"

"Około 20 osób z Panoramy napisało do szefa TAI (G. Sajór). Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport" – poinformował na X dziennikarz Marcin Dobski, publikując fragment pisma skierowanego przez pracowników "Panoramy" do szefa TAI.

"W takich warunkach pracują dziennikarze TVP Sport od 2006 roku" – napisał w odpowiedzi na post Dobskiego Marek Szkolnikowski, były szef TVP Sport.

Fatalne warunki pracy we flagowym programie Telewizji Polskiej

W rozmowie z portalem Wirtualne Media, dwóch anonimowych dziennikarzy "Panoramy" potwierdziło, że takie pismo zostało wysłane. – My jesteśmy cały czas w TVP Sport. W ciągu dwóch tygodni mamy się przenieść do nowego budynku. To pismo było, to prawda, ale odpowiedź przyszła błyskawicznie. W ciągu najbliższego czasu mamy opuścić to pomieszczenie. To stary budynek. Czajnika nie było. Kawa z automatu na korytarzach. Tam kręcą "Jaka to melodia", "Sprawę dla reportera" – zdradza źródło serwisu.

Wirtualne Media dowiedziały się również, że "Panorama", "19:30" i "Teleexpress" nadają ze studia nr 8 w budynku na Woronicza. To dawne studio TVP World. Z kolei newsroom "Panorama" dzieli z TVP Sport.

Kolejny dziennikarz dołącza do "Panoramy" TVP

Pod koniec stycznia obiegła informacja, że do "Panoramy" wraca Mirosław Cichy. Informację przekazał portal wirtualnemedia.pl. Potwierdził ją szef programu, Jarosław Kulczyki.

Mirosław Cichy pracował już w "Panoramie" w okresie 2009-2016. Potem został zwolniony, kiedy funkcję prezesa TVP objął Jacek Kurski. Wcześniej od 2003 roku w TVP Katowice.

Cichy dołączy do zespołu "Panoramy", który tworzą także reporterzy: Daniel Chaliński, Piotr Bukowski, Łukasz Myc, Małgorzata Wiśniewska i Anna Waśkiewicz oraz prezenterzy: Justyna Śliwowska-Mróz, Ewa Gajewska, Piotr Jędrzejek oraz Jarosław Kulczycki.

Nowa pora nadawania

Do 19 grudnia ub.r. "Panorama" była nadawana codziennie o godz. 18.00. Przypomnijmy, że 20 grudnia nastąpiło siłowe przejęcie mediów publicznych oraz wyłączono sygnał telewizyjny m.in. TVP Info. Przez następne dni nie wyemitowano również najważniejszych serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej – "Wiadomości", "Panoramy" i "Teleexpressu".

Program wrócił na antenę 10 stycznia. Nowym szefem i jednym z prowadzących "Panoramy" został Jarosław Kulczycki, który wrócił do Telewizji Polskiej po ośmiu latach. Program ma nową godzinę emisji – 22.30 i trwa 25 minut.

– W przeszłości, kiedy pracowałem w tym programie, był już emitowany o takiej porze – o 22.00 i 22.30. W związku z tym, że pora jest późna, mamy też większy oddech i dystans do informacji, możemy więc pokusić się o zrealizowanie nie tylko czysto newsowych materiałów, ale także analitycznych – mówił w jednym z wywiadów Kulczycki.

