Korwin-Mikke będzie kandydował na prezydenta Warszawy

– Decyzja już zapadła, ale ogłoszona zostanie w najbliższych dniach – powiedział Janusz Korwin-Mikke "Rzeczpospolitej". Jak czytamy, polityk wystartuje ze swojego komitetu oraz z komitetu Bezpartyjnych Samorządowców. Tymczasem Bezpartyjni mieli wesprzeć w wyborach samorządowych na włodarza stolicy Przemysława Wiplera z Konfederacji. Korwin-Mikke twierdzi, że "Wiplera poprą rozłamowcy z Bezpartyjnych Samorządowców".

Wipler: Ja jestem kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców

– Moje hasło to "Warszawa na poważnie". Jestem liderem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. W Warszawie połowę pierwszych miejsc do rady będą mieli przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców – środowisko, które współrządzi w dwóch dzielnicach Warszawy: Pradze Północ i na Ochocie – powiedział z kolei Przemysław Wipler. – Startuję w ramach ogólnopolskiego komitetu, w ramach którego wystawiany listy do Sejmików Wojewódzkich w całym kraju. Będziemy jednym z tych kilku komitetów ogólnopolskich i startujemy w momencie, w którym to są pierwsze wybory, w których Konfederacja jako formacja startuje – stwierdził.

Janusz Korwin- Mikke na prezydenta stolicy kandydował – bez powodzenia – już kilka razy. "Pierwszy raz w 2006 roku, później w 2010 a następnie w 2018 roku. Nigdy nie wszedł do drugiej tury, a jego wyniki były dalekie od sukcesu. Jako kandydat Unii Polityki Realnej miał 2,7 proc, . jako kandydat KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke w 2010 zdobył 3,9 proc., a w 2018 roku jako przedstawiciel KWW Wolność w Samorządzie zdobył 1,29 proc." – opisuje "Rz".

W wyścigu o fotel prezydenta Warszawy biorą też udział obecny włodarz Rafał Trzaskowski (KO), Tobiasz Bocheński z PiS oraz Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

