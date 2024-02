Wybrano audytora CPK. W sieci wrze – "wstyd", "przerażające"

"Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy z 8 audytów projektu CPK – w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów dla części lotniskowej oraz kolejowej" – informuje ekspert ds. lotnictwa Maciej Wilk, inicjator stowarzyszenia "Tak dla CPK". "Wygrało konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR z ofertą 387 450 zł – najniższą z 3 złożonych ofert, pomimo oceny doświadczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych na zero punktów" – alarmuje Wilk.

Jak zauważa, że "jest rzeczą ABSOLUTNIE ZATRWAŻAJĄCĄ, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 mld zł (Faza 1 do 2030 r. – lotnisko + kolejowy Y), nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom-krzakom". Wilk wylicza, iż w 2022 r. firmy te miały w sumie 4,78 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,19 mln zł kapitału własnego, 229 tys. zł zysku netto oraz zaledwie ok. 20 pracowników.

"Wybrane podmioty nie posiadają kompetencji, doświadczenia ani – przede wszystkim – renomy, aby dokonywać eksperckiej opinii projektu tej skali" – wytyka były dyrektor w firmie LOT. W wątku opublikowanym na portalu X, Maciej Wilk pokazuje przykłady dowodzące braku profesjonalizmu firm, którym powierzono prace wokół CPK.

Burza w mediach społecznościowych

Wpis Wilka wywołał lawinę komentarzy. Nie brakuje krytyki i stwierdzeń, że w ten sposób rząd chce "utopić" projekt.

"Przerażająca nitka. Jakie to jest wszystko... byle jakie. Nawet porządnie projektu nie potrafimy uwalić" – ocenia Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. Z kolei dziennikarz WP Patryk Słowik w ironiczny sposób nawiązał do słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że dysponuje analizami mówiącymi, iż CPK to inwestycje pozbawiona ekonomicznego sensu (analiz nie ujawniono). "Można mieć pewne obawy, ale mam nadzieję, że wykonawca audytu będzie pamiętał, aby swoją ekspertyzę utrwalić na stałym nośniku" – wskazuje Słowik.

"Niszczenie państwa polskiego. Wstyd" – komentuje szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Ekspert Andrzej Banucha nie nie gryzie się w język: "To są jakieś jaja. Realizowane przez najlepszych na rynku specjalistów ze wsparciem globalnych firm CPK ma być zgodnie z wynikami pierwszego przetargu audytowane przez konsorcjum trzech garażowych firm krzaków".

