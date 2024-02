Wpadka w TVP. Prezenter uciekał od kamery

Od momentu przejęcia mediów publicznych w grudniu 2023 roku, TVP Info transmitowana była ze studia wirtualnego na green boksie, stworzonego w budynku przy Woronicza. Wcześniej siedziba kanału znajdowała się przy Placu Powstańców, tam też zgromadzona była cała technologia.

Nowe studio TVP Info

W drugiej połowie stycznia stacja TVP Info przeniosła się do zupełnie nowego studia. Wówczas wróciły też paski informacyjne.

Nowe pomieszczenie gwarantowało nowe możliwości dla dziennikarzy. Znajdują się w nim interaktywne ekrany oraz stół, przy którym zasiadają prowadzący oraz prezenter informacji. Pojawił się także interaktywny panel, na którym widać podgląd z pracy newsroomu TVP Info. Tam tez pokazywane są wejścia reporterów na żywo.

– Scenografia oparta jest o ścianę LED-ową. Dzięki użyciu kamer robotycznych zoptymalizujemy koszty produkcji, nastąpi standaryzacja realizacji i wyeliminujemy błędy ludzkie – mówił w styczniu Ziemowit Jagodziński, zastępca dyrektora ds. technologii i postprodukcji w TVP, cytowany przez stronę tvp.info.

Dziennikarz uciekał przed kamerą

Wygląda na to, że nie wszyscy dziennikarz przyzwyczaili się już do nowej technologii. W środowy poranek na antenie TVP doszło do wpadki, którą wychwycili internauci.

Głównym bohaterem incydentu był jeden z prezenterów TVP Info, który ku zdziwieniu widzów, nagle zaczął uciekać przed kamerą w studiu. Nagranie z wpadki szybko obiegło sieć.

Sytuacja była na tyle niezręczna, że prezenter postanowił wytłumaczyć się ze swojego zachowania przed widzami. Co ciekawe, stwierdził, że wszystko było zaplanowane.

– Chcieliśmy po prostu państwu pokazać, jak działa automatyczny system kamer i tak to wygląda. Trochę kuchni jeszcze nigdy nikogo nie zabiło, ale proszę mi wierzyć, wszyscy są tutaj bezpieczni – powiedział.

