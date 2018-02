Poseł Kukiz’15 zawieszony w prawach członka. Ukradł partyjne pieniądze? Politycy z dawnej partii Korwin-Mikkego grożą prokuraturą

Jacek Wilk jest obecnie wiceprezesem partii Wolność oraz członkiem klubu Kukiz’15. W przeszłości należał do ugrupowania Kongres Nowej Prawicy, którego obecny prezes – Stanisław Żółtek – zarzuca Wilkowi, że ten przywłaszczył sobie partyjne pieniądze oraz pisemnie odmówił ich zwrotu. „Za podane poniżej fakty biorę odpowiedzialność lub piszę, od kogo daną informację otrzymałem” – zapewnia Żółtek.

Relacja prezesa partii

Jak relacjonuje Żółtek, w lipcu 2015 roku partia KNP została poproszona o wskazanie konta, na które Skarb Państwa ma przelać dotację związaną z wyborem posłów do Parlamentu Europejskiego (w 2014 roku z list KNP do PE dostało się 4 polityków w tym Janusz Korwin-Mikke).

Wilk doradził ówczesnemu prezesowi, by dotację tę złożyć w depozycie prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej. Wilk zapewnił, że to rozwiązanie jest zgodne z prawem. Na konto wpłacono ponad pół miliona zł.

We wrześniu założono oddzielne konto bankowe dla partii, a prezes zażądał od Wilka przelania na nie pieniędzy. Poseł jednak oddał jedynie część funduszy, zachowując prawie 200 tys. zł. Po kilku miesiącach poseł przelał kolejne 100 tys. zł.

Gdy prezes zagroził Wilkowi prokuraturą, ten poprosił o rozłożenie płatności na raty. Prezes partii się zgodził, jednak od stycznia 2017 roku poseł Kukiz'15 znowu przestał wpłacać pieniądze. Po kolejnych ponagleniach do zwrotu, Wilk napisał maila, że nie odda pieniędzy, gdyż ich nie posiada (był w tym czasie winien jeszcze 30 tys. zł).

Pieniądze na kampanię prezydencką?

„P. J. Wilk napisał, że jeśli nasza partia tak usilnie wymusza na Nim zwrot pieniędzy, to On zastanawia się nad dalszym funkcjonowaniem razem z nami” – relacjonuje Żółtek.

Prezes KNP twierdzi, że do dzisiaj Wilk zachował 11500 zł, a on sam został zmuszony do poinformowania prokuratury o zaistniałej sytuacji.

Polityk ponadto zarzuca Wilkowi, że pieniądze partii przeznaczył na swoją kampanię prezydencką.

„Na dodatek przecież Prezes Marusik zdeponował te 573 tys. zł w depozycie J. Wilka – za Jego namową – tylko w Jego interesie. Bo można było w 2015 r spokojnie poczekać na uprawomocnienie się zmian w Sądzie i dopiero wtedy na partyjne konto przelać pieniądze z dotacji. Nie stracilibyśmy tych 573 tys. zł. Ale nie byłoby wówczas pieniędzy na kampanię prezydencką J. Wilka i Jego rozreklamowanie, które przecież przyczyniło się do Jego poselskiego mandatu. J. Wilk winien więc poczuwać się do odpowiedzialności za tę stratę i wspomóc partię” – czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie Kukiza

O sprawie pisze na swoim koncie na Facebooku również Paweł Kukiz.

„Ponieważ K'15 szedł do Sejmu z hasłami transparentności, z ideą sprawiedliwości i absolutną negacją chronienia "swoich" tylko dlatego, ze są "swoimi" (…). Po zapoznaniu się pismem pana Żółtka, Prezydium Klubu Parlamentarnego K'15 w trybie pilnym podjęło decyzję, że poseł Wilk zostaje zawieszony w prawach członka Klubu do czasu złożenia wyjaśnień, które (mam nadzieję) oczyszczą go ze stawianych mu zarzutów” – pisze Kukiz.

