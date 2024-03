"To" – przypomnienie Jerzego Grzegorzewskiego

Rynek książki teatralnej rządzi się własnymi prawami. Wypuszcza czytadła adresowane do jak najszerszego grona – popularne biografie, dzienniki gwiazd, wywiady rzeki – ale potrafi też zaskoczyć dziełami wykraczającymi poza schemat. Takim był"Dejmek" Magdaleny Raszewskiej i takim jest kolejne wydawnictwo Teatru Narodowego – "To. Biografia Jerzego Grzegorzewskiego" Maryli Zielińskiej. Główna, bogato zilustrowana część w dwóch tomach i tom trzeci, z aneksem mieszczącym zbiór portretów, szkiców i notatek głównego bohatera oraz "kalendarium post mortem" doprowadzone do 2023 r.