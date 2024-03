Testy "Do Rzeczy". Jak wypada samochód Cupra Leon ST?

Tym razem do redakcyjnych testów wzięliśmy Leona z dwulitrowym benzynowym silnikiem TSI o mocy 190 KM i bardzo kulturalnie pracującą siedmiobiegową automatyczną skrzynią DSG. I chociaż testowana wcześniej przez nas flagowa wersja uzbrojona w 310 KM budzi na ustach kierowcy jeszcze większy uśmiech, to wersja 190-konna jest tańsza i bardziej ekonomiczna, a wystarcza już, aby poczuć hiszpański temperament kombi spod znaku CUPRA (nazwa to połączenie słów Cup oraz Racing, początkowo została stworzona, aby uświęcić dwukrotne zwycięstwo Seata Ibizy GTI w World Rally Championship w roku 1996).