Kosiniak-Kamysz chce budowy schronów. "Poleciłem przygotowanie programu"

Kosiniak-Kamysz mówił na antenie Radia Zet, że w poniedziałek powołał zespół doradców do spraw samorządowych. – Jednym z tematów, który poruszaliśmy na pierwszym posiedzeniu było stworzenie programu wsparcia budowy schronów dla samorządów – powiedział.

Zaznaczył, że polecił przygotowanie takiego programu. – Będziemy szukać finansowania – dodał.

Ilu nowych chętnych do wojska? Kosiniak-Kamysz podał liczbę

Na pytanie, czy polska armia jest w stanie obronić nas przed atakiem Rosji, minister odparł, że "tak". Ujawnił również raport, który otrzymało wczoraj kierownictwo MON.

– Chętnych do wstąpienia do polskiego wojska jest najwięcej w ostatnich latach, a po 1989 roku na 100 proc. Pierwszych 10 dni marca to jest ponad tysiąc osób, które się zgłosiły do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej – poinformował.

Pytany o to, czy możliwy jest atak Rosji na Polskę w najbliższych miesiącach, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że "na wszystkie ewentualności trzeba być zawsze przygotowanym". Dopytywany, czy jeśli Rosja zaatakuje np. Litwę, to minister obrony wyśle tam polskie wojska, szef MON nie odpowiedział wprost.

– Jeśli jest uruchamiany artykuł 5., to całe NATO się broni, wszyscy walczymy z tym, który nas zaatakuje. Jeśli mówilibyśmy dziś, że my nie wypełnimy zobowiązania wobec naszych sojuszów, to jakbyśmy mogli oczekiwać, że oni wypełnią zobowiązania wokół nas? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – oświadczył.

Szef MON o wizycie Dudy i Tuska w USA. "Niespotykana"

Odnosząc się do wtorkowej wizyty Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jest ona "ekstraordynaryjna" i "niespotykana". Według niego prezydent i premier powiedzą Joe Bidenowi, "jak bardzo potrzebna jest pomoc dla Ukrainy" i "jak bardzo potrzebne są pieniądze, które Kongres blokuje".

Zdaniem szefa MON ogłoszona wczoraj przez prezydenta propozycja, by kraje NATO podniosły swoje wydatki na obronność z 2 do 3 proc. PKB "już wywołuje efekt". – Nawet inicjatywą powiedzenia 3 proc., przypominamy o tym, że nie wszyscy spełniają 2 proc. Każdy wzrost o 0,1 proc. to już są miliardy euro, które idą na armię – podkreślił minister.

