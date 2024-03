"Najwyższy czas, żeby to sprawdzić". Joński zapowiada wniosek ws. PiS

O planach złożenia wniosku ws. kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Joński poinformował w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

Akcja służb ws. Funduszu Sprawiedliwości. Przeszukano domy polityków Suwerennej Polski

Jednym z tematów rozmowy były działania prokuratury i służb w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że we wtorek funkcjonariusze ABW pojawili się w domach polityków Suwerennej Polski: byłego ministra Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego. Z kolei agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Działania te mają związek z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Objęto nimi kilkadziesiąt podmiotów w całym kraju i są one kontynuowane także w środę.

W sprawie zatrzymano dotychczas czterech byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza.

Joński zapowiada wniosek do PKW. Chce sprawdzenia finansowania kampanii PiS

– Myślę, że dzisiaj ludzie odetchnęli z ulgą, dlatego, że wszyscy o tym wiedzieli, o tym było głośno, ludzie potrafią czytać. Obserwowali też kampanie wyborcze, widzieli, co robili politycy Suwerennej Polski, krótko mówiąc politycy Ziobry. Ja też to widziałem w czasie kampanii wyborczej: jak rozdawali garnki, ekspresy, lodówki, nawet wozy strażackie. To wszystko w ramach Funduszu Sprawiedliwości – mówił we wtorek Joński.

Jak podkreślił, to był jeden aspekt sprawy. Drugi – wskazywał - "to przelewanie ogromnych sum pieniędzy na różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które nota bene często się zamykały po tym, jak szybko wydały pieniądze".

– Otóż w tej pierwszej sprawie chcę panu, powiedzieć, że razem z posłem Szczerbą złożymy wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, by sprawdziła, czy nie doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS-u i polityków PiS-u z Funduszu Sprawiedliwości – poinformował poseł Koalicji Obywatelskiej, dodając, że "jest to najwyższy czas, żeby to sprawdzić".

