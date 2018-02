Państwowe Muzeum na Majdanku zmieni nazwę? Nowa ma podkreślać, że obóz był niemiecki

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zaproponował w piśmie do szefa MKiDN Piotr Glińskiego, aby Muzeum nosiło nazwę: "Państwowe Muzeum Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady na Majdanku". Wojewoda uzasadnił, że z takimi apelami zwracali się do niego przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz mediów publicznych.

– Ostatnie wydarzenia wskazują, że wiedza obcokrajowców na temat tego, co tu się działo jest co najmniej kiepska, dlatego każdy rodzaj doprecyzowania informacji jest zasadny. Powiedziano mi, że moje stanowisko jest brane pod uwagę. Jeśli chodzi o deklarację wiceministra, mogę tylko wyrazić wielką radość i podziękowanie w imieniu tych, którzy o to wnioskowali – argumentuje potrzebę zmiany Przemysław Czarnek.

Zmianę nazwy potwierdził w rozmowie z portalem Onet.pl wiceminister kultury Jarosław Sellin. – Będą te zmiany. To idzie ustawowo. Zdecyduje o tym rząd – wskazał polityk.

Obecna nazwa „Państwowe Muzeum na Majdanku” funkcjonuje od 1944, czyli od momentu powstania instytucji.