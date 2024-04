Rubik i Żebrowski zachęcają do głosowania. "Walczymy o rekordową frekwencję"

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Modelka Anja Rubik udostępniła na Instagramie spot, który ma zachęcać do udziału w głosowaniu. "7 kwietnia znów walczymy o rekordową frekwencję i o to, w jakiej codzienności będziemy żyć. O wyborach samorządowych nie mówi się tak dużo jak o parlamentarnych. A jednak to one mają bezpośredni wpływ na to, jak w naszej okolicy wygląda m.in. dostęp do lekarzy, edukacja (również seksualna!), działalność antyprzemocowa, wsparcie dla mniejszości i aktywizacja zawodowa kobiet. No i oczywiście dziury w drogach;)" – przekonuje celebrytka, która w ostatnim czasie zabiega o włączenie edukacji seksualnej do programu nauczania.

"W niedzielę 7 kwietnia zagłosuj w wyborach samorządowych!" – nawołuje.

W spocie pokazano cynicznego polityka, którego odgrywa Michał Żebrowski. Dziękuje swoich najmłodszym współpracownikom za masowy udział w poprzednich wyborach, rozdaje kwiaty i powtarza, że "Polska jest kobietą". W pewnym momencie zaczyna zniechęcać do głosowania i namawia do bierności w kontekście lokalnej polityki. – Wasze prawa to duża polityka. Tutaj jest samorząd, tutaj są naprawdę poważne sprawy. Administracyjne! Nikt wam tutaj w krocza nie zagląda. Wolności wam nie odbiera. Także, jak to się mówiło kiedyś, zostańcie w domu – mówi Żebrowski.

KO przed PiS

Pracownia SW Research w sondażu dla internetowego wydania "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, która partia ich zdaniem prowadzi najlepszą i najskuteczniejszą kampanię wyborczą.

Najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, którą wskazało 21,7 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 14 proc. Natomiast 9,9 proc. uczestników sondażu wskazało na Konfederację. Bardzo zbliżony wynik ma Trzecia Droga – 9,1 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,5 proc. Z kolei zdaniem 3,3 proc. ankietowanych najlepszą kampanię przed wyborami prowadzą Bezpartyjni Samorządowcy.

Ponadto 0.5 proc. wskazało na inny komitet, 13,3 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "wszyscy tak samo", a z kolei aż 20,8 proc. badanych nie miało zdania.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 marca 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

