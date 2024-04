Śliwka w drugiej turze. Wiadomo z kim powalczy o prezydenturę

Do drugiej tury zakwalifikowali się kandydaci reprezentujący komitety Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Elbląga

W wyborach samorządowych 2024 o stanowisko prezydenta Elbląga zmierzyli się Michał Missan (PO), Andrzej Śliwka (PiS), Stefan Rembelski, Paweł Rodziewicz oraz Sławomir Malinowski. Z danych przeliczonych ze wszystkich obwodów głosowania wynika, że w Elblągu potrzebna będzie druga tura wyborów. Mieszkańcy Elbląga będą mieli do wyboru Michała Missana oraz Andrzeja Śliwkę.

Wyniki wyborów na prezydenta Elbląga prezentują się następująco:

Michał Missan (PO) – 44,36 proc. Andrzej Śliwka (PiS) – 34,69 proc. Paweł Rodziewicz – 12,93 proc. Sławomir Malinowski – 5,41 proc. Stefan Rembelski – 2,61 proc.

Druga tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia.

Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. poparcia.

Sześć sejmików dla PiS, dziewięć dla KO

Według Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w sześciu województwach (to o trzy mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych). W dziesięciu wygrała Koalicja Obywatelska.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r., kiedy do urn poszło prawie trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

