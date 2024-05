Honorowa instrukcja poselska eurowybory 2024

Dziś mandat posła nie zobowiązuje do wykonywania instrukcji wyborców. A jednak czas znowu mówić, czego chcemy. Czas zmienić obyczaj, że to od polityków dowiadujemy się, co z naszym państwem zrobią. Wynajmujemy ich do pracy dla nas, zatem mówmy im, co mają dla nas zrobić, a czego w naszym imieniu robić nie mogą.

W obliczu zbliżających się wyborów do europarlamentu mówimy kandydatom na posłów, jaka jest nasza HONOROWA INSTRUKCJA POSELSKA właściwej relacji z Unią Europejską oraz innymi podmiotami. Zapraszamy do podpisywania jej wraz z nami.