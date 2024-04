Co cieszy, a co martwi Tuska? Premier skomentował wyniki

"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj – dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" – napisał Tusk w poniedziałek na platformie X.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. poparcia.

Najwięcej głosów dla PiS, najwięcej sejmików dla KO

Według Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w sześciu województwach (to o trzy mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych). W dziesięciu wygrała Koalicja Obywatelska.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r., kiedy do urn poszło prawie trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

Komisje liczą głosy. Dane PKW

Z informacji dostępnych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w poniedziałek do godziny 7 przeliczono 56,98 proc. głosów oddanych w wyborach do sejmików; 63,87 proc. głosów w wyborach do rad powiatów; 92,14 proc. głosów do rad gmin i miast; 92,29 proc. głosów w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 65,63 proc. głosów oddanych w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy.

W niedzielę PKW podała, że frekwencja do godziny 17 wyniosła 39,43 proc.

