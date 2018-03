Żakowski: Niemcy nie wybrali zagłady, warto o tym pamiętać

W programie „Bitwa Redaktorów”, redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki i publicysta Jacek Żakowski spierali się o kwestię odpowiedzialności obecnych władz polski, za działania z roku 1968.

Podstawą do debaty była sonda z udziałem internautów, odwiedzających serwis wp.pl. Na pytanie czy przy okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca '68, polscy rządzący powinni przeprosić naród żydowski za antysemicką nagonkę przeprowadzoną przez władze komunistyczne PRL, aż 69,2 proc. pytanych odpowiedziało twierdząco. Tylko 24,7 proc. osób biorących udział w sondzie stwierdziło, że obecnie polskie władze nie powinny przepraszać, a 6,2 proc. wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Przepraszanie za historię

Komentując wynik sondy, Paweł Lisicki stwierdził, że oczekiwanie od obecnych władz kraju, wzięcia odpowiedzialności za działalność komunistów, to absurd. – To jest wzięcie na siebie winy innych – dodał dziennikarz.

– Nie jestem wielkim zwolennikiem przepraszania, ale refleksji. Społeczeństwo powinno uświadomić sobie, że było zdolne do tego, żeby wypędzić kilkanaście tysięcy obywateli o narodowości albo żydowskim pochodzeniu. Tego nie robiły jacyś abstrakcyjni komuniści, ale nawet setki tysięcy Polaków (..) To nie jest powód do przepraszania, ale ubolewania – komentował Jacek Żakowski.

Dziennikarz porównał następnie sytuację obecnych polskich władz (w kontekście przepraszania za wydarzenia z 1968 roku) do sytuacji Niemiec, po II wojnie światowej. – W programie partii, która wygrała wybory, czyli NSDAP, partii hitlerowskiej nie było Auschwitz, była faszystowsko-nacjonalistyczna dyktatura, ale nie Auschwitz. Jeśli mówimy o Niemczech, ponoszeniu odpowiedzialności za Auschwitz, to (…) chociaż nie wybrali tego, ale wybrali partie, która w procesie ewolucji do tego doszła – tłumaczył Żakowski.

– Tak samo jak Polacy nie ponoszą odpowiedzialności za zainstalowanie władzy komunistycznej, ale ponoszą odpowiedzialność za to, na co się potem koniunkturalnie godzili – dodał dziennikarz.

– Redaktor Żakowski właśnie rozgrzeszył Niemców z Auschwitz – podsumował Paweł Lisicki.