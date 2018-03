Wyprawa na K2 kosztowała półtora miliona. "Koszty mogą okazać się trochę wyższe"

"W oparciu o głęboką analizę sytuacji w porozumieniu z zespołem zdecydowałem dziś o zakończeniu akcji górskiej na K2" – podał w poniedziałek rano na Facebookowym profilu Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera.

– Pierwotnie szacowaliśmy budżet na półtora miliona złotych. Uczestnicy otrzymali również wsparcie sprzętowe, więc ta kwota może być trochę wyższa. Milion złotych przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To dotacja w ramach konkursu "Wspieranie promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie na lata 2017-2019". Całość kwoty jest przeznaczona na wyprawę na K2 – mówi rzecznik Michał Leksiński.

– Koszty dzielą się na kilka kategorii. Jest kwestia transportu, przelotu ekipy. Następna rzecz to obsługa przez agencję pakistańską, ma to związek z trekkingiem, całą karawaną, tragarzami i obsługą bazy. Nazwałbym to wszystko kosztami organizacyjnymi. Do tego dochodzą oczywiście ubezpieczenia, kwestie wyposażenia. Są sponsorzy sprzętowi, ale wiadomo, że tego typu wyprawę trzeba odpowiednio wyposażyć. Jest wreszcie kwestia wszelkiej elektroniki, chodzi o aspekty komunikacyjne. Łączę satelitarne umożliwiało śledzenie tego, co dzieje się pod K2, ale to też generowało koszty – tłumaczy Leksiński.