Będą zmiany w kodeksie wyborczym? Decyzja Sejmu

Za zgłoszonym podczas pierwszego czytania projektu wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 203 posłów, przeciw było 238, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Głosowanie korespondencyjne byłoby wyłączone w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, mieliby do niego prawo tylko wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w kodeksie wyborczym

Głosowanie korespondencyjne byłoby wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu i w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca mógłby zgłosić komisarzowi wyborczemu, a za granicą konsulowi do trzynastego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca, który zgłosiłby zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, zostałby umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju (obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, byłyby komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju).

Z kolei wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, zostałby umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula właściwą dla celów głosowania korespondencyjnego.

Obwodowe komisje wyborcze ustalając wyniki głosowania w obwodzie uwzględniałyby również głosy oddane korespondencyjnie wyjęte z kopert zwrotnych. Obwodowa komisja wyborcza ustalałaby również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i podawałaby je w protokole głosowania w obwodzie właściwym dla przeprowadzanych wyborów.

Czytaj też:

Zmiany w ustawie o KRS. Senat wprowadza poprawki ws. praw sędziówCzytaj też:

Polska uniknie wielomilionowej kary. Jest decyzja KE