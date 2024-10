Gra o Polsat i cień Tuska

Wielkie biznesowe imperium – patron rodziny, który poślubił młodszą kobietę, i naturalny konflikt macocha kontra dzieci z poprzednich małżeństw. Cała sprawa byłaby tematem dla portali śledzących życie celebrytów, gdyby nie jej polityczny charakter. A tu wiele rzeczy daje do myślenia. Sprawę jako pierwsza nagłośniła „Gazeta Wyborcza”. Do jej relacjonowania wyznaczono dwoje politycznych asów – Wojciecha Czuchnowskiego, do którego dołączyła później Agnieszka Kublik.