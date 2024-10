Niepokojące słowa szefa Sztabu Generalnego. "Jesteśmy tym pokoleniem"

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wziął udział w piątek w inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Gen. Wiesław Kukuła wygłosił wykład inaugurujący. Mówił o transformacji Sił Zbrojnych i potencjalnej wojnie.

– Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować Siły Zbrojne przygotowane do tego typu działań – powiedział generał.

Gen. Kukuła: Zakończycie te procesy

– Tempo naboru do służby się nie utrzyma. Potencjał przeciwnika jest tak duży, że musimy zbudować zdecydowanie większą armię, a to oznacza, że musimy także wdrożyć model służby powszechnej. I żołnierze zawodowi, i żołnierze rezerwy, i żołnierze Obrony Terytorialnej będą jednym konglomeratem – mówił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– Co jest w nas, jakie święte krowy są w nas, że nie możemy być jak te wiodące armie świata budujące swoje zasoby i swój potencjał? Wiele procesów, które zostaną rozpoczęte, wy zakończycie. Właśnie dlatego jestem tutaj. Dzięki wszystkiemu, czego się tutaj nauczycie, zakończycie te procesy – zwrócił się do studentów gen. Wiesław Kukuła.

Wzmacnianie Wojska Polskiego

W piątek w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działania resortu. – Główne zasady, które przyświecają nam w naszej działalności, to budowanie wspólnoty narodowej, siła w sojuszach i dobrze funkcjonująca, zorganizowana armia, po transformacji i zmodernizowana. To są te cele, które chcemy przez kolejne cztery lata kadencji osiągnąć. (...) To są cele dla naszej koalicji jako całości, niezwykle ważne dla całego naszego pokolenia – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Mamy wiele priorytetów. Sytuacja budżetowa jest oczywiście napięta, ale jest pełna świadomość w całym rządzie, (…) że wydatki na obronność, na bezpieczeństwo to jest absolutny priorytet – zaznaczył.

