Nagła zmiana lokalizacji dywizji. "Żeby ważny działacz PSL mógł się pochwalić"

W listopadzie ubiegłego roku, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, rozpoczęto formowanie 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej z dowództwem i sztabem w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki, województwo mazowieckie).

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że dowództwo 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej będzie zlokalizowane w Kielcach. Pierwszy etap działań związanych z utworzeniem dowództwa dywizji ma się zakończyć w 2028 r. – Mój poprzednik planował stworzyć to dowództwo w Nowym Mieście, ale decyzja została podjęta po przegranych przez PiS wyborach. My, po analizie, zdecydowaliśmy o przeniesieniu lokalizacji do Kielc – przekazał minister.

Błaszczak: To skandal

"To są bardzo dobre informacje dla nas! 8. Dywizja Piechoty AK powstanie w Kielcach! Dowództwo będzie zlokalizowane w Kielcach wraz z batalionem dowodzenia. W skład dywizji wchodzić będą: dwie brygady zmechanizowane, brygada zmotoryzowana, brygada artylerii, brygada pancerna, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion rozpoznania i batalion chemiczny" – napisał na Facebooku Adam Jarubas, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Sprawę skomentował były szef MON. "Dziś minister Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o przeniesieniu dowództwa 8. Dywizji AK z Nowego Miasta nad Pilicą do Kielc. Straciliśmy niemal rok, podczas którego mógł się zacząć nabór do nowych jednostek. Czy myślicie, że zmiana lokalizacji dowództwa była spowodowana względami operacyjnymi? Oczywiście, że nie. Chodziło o to, żeby ważny działacz PSL mógł się pochwalić, że ważna jednostka wojskowa będzie w jego okręgu wyborczym. To skandal" – stwierdził na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W listopadzie ubiegłego roku Błaszczak zwrócił uwagę na to, że decyzja o lokalizacji dywizji w Nowym Mieście nad Pilicą została podjęta m.in. ze względu na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowaną lokalizację lotniska CPK i Nowe Miasto nad Pilicą dzieli niespełna 70 km.

