Chodzi o Immanuela Kanta, którego doczesne szczątki spoczywają w Królewcu należącym po 1945 r. do Związku Sowieckiego, a od 1991 r. do Rosji. Skoro miasto nad Pregołą, z którego Kant nie ruszał się przez całe swoje życie, znalazło się w Sowietach, to i wszystko, i wszyscy tam znajdujący się byli sowieccy.