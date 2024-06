Skoda ENYAQ 85X 

Najnowszy Enyaq 85x ma bowiem nie tylko ładną sylwetkę i niezłe przyspieszenie (dzięki zwiększeniu mocy z 265 do 286 KM od zera do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 6,6 s.). Kluczowymi zmianami są jednak lepsza efektywność i odczuwalnie większy zasięg.

Według producenta zasięg w cyklu WLTP w przypadku Enyaqa 85x wynosi 510–524 km. Deklaracje deklaracjami. A ile da się nim przejechać realnie po polskich drogach? Z naszego redakcyjnego testu wynika, że zasięg wynoszący ok. 520 km jest jak najbardziej realny. To bardzo dobry wynik, jeśli weźmie się pod uwagę to, że mówimy o zasięgu pełnoprawnego SUV-a.