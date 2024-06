Zatrzymanie żołnierzy to wina PiS? Sienkiewicz o "teoriach spiskowych" i "państwie podziemnym"

Na antenie TVP Info kandydat PO do PE komentował bulwersującą sprawę zatrzymania żołnierzy, którzy chroniąc granicy przed nielegalnymi migrantami, są oskarżani o "przekroczenie uprawnień". – Uważam, że państwo to na pewno wyjaśni do dna. Dlatego premier zażądał wyjaśnień i od ministra sprawiedliwości, i od ministra obrony narodowej. Natomiast jest pewna sekwencja w tym, bardzo niepokojąca – stwierdził Sienkiewicz.

Co ma na myśli były szef MKiDN? – Nie wiem, czy to jest pułapka, natomiast ja stwierdzam fakty. Najpierw prokurator, który nadzorował to śledztwo, mówi że nic o tym nie wie, a potem się znajduje dokument, który potwierdza to, że wszystko w tym śledztwie musiał akceptować jako nadzorujący. Prokurator Janeczek, który jest zresztą jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. To wygląda troszeczkę dziwnie – kontynuował.

– Prawdę mówiąc, gdybym się bawił w spiskowe teorie, to bym powiedział, że mamy do czynienia z jakimś podziemnym państwem PiS-owskim, które tutaj zaczyna pokazywać pazury – stwierdził Sienkiewicz.

– Jak to się stało, że minister sprawiedliwości nic o tym nie wiedział i – jak rozumiem – najwyższe czynniki w państwie też się o tym nie dowiedziały? – pytał polityk PO. Nagle się okazuje, że ta historia jest opowiadana przez najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry na forach gromadzących prokuratorów ziobrowskich i w portalu braci Karnowskich, uderzeniowej szczujni PiS-owskiej od dawna. To się układa w niepokojący obraz i dlatego uważam, że powinno być to wyjaśnione do dna i premier to zresztą zapowiedział – przekonywał Bartłomiej Sienkiewicz.

Janeczek kozłem ofiarnym Tuska?

Premier Donald Tusk poinformował, że zdecydował o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka. – Przed chwilą zakończyłem spotkanie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem ws. sytuacji na granicy, sytuacji polskich żołnierzy, działań prokuratury i służb w kontekście granicy. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy. To sprawa, co do której powinniśmy być zdecydowanie zjednoczeni jeśli chodzi o atmosferę wokół działań polskich służb, które na granicy, niestety czasami z poświęceniem życia bronią RP przed rozmaitymi formami agresji organizowanymi przez Białoruś i Rosję – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

– Po pierwsze nie może być wątpliwości, że osoby, które decydują o sytuacji prawnej żołnierzy, muszą być absolutnie bez zarzutu i współpracować z państwem na rzecz wsparcia żołnierzy wtedy, kiedy żołnierze bronią granicy. Na wniosek ministra sprawiedliwości podjąłem decyzję o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcy PG odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga zgody prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo – zapowiedział. Przypomnijmy, że prok. Janeczek zapewnia, iż o sprawie dowiedział się z mediów, ponieważ po przejęciu Prokuratury Krajowej przez ludzi Adama Bodnara został odcięty od informacji.

