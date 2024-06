Tragiczny finał poszukiwań żołnierza. 20-letni Szymon Masarski nie żyje

Szymon Masarski studiował w "Szkole Orląt", elitarnej akademii wojskowej w Dęblinie. Latał na myśliwcach F-16. W lipcu 2022 r. zaginął.

Ostatni raz młody żołnierz widziany był, gdy wyjeżdżał z jednostki. Jego rower został znaleziony przez wędkarza w okolicy rzeki Wieprz. W pobliżu odnaleziono wojskowy plecak i ubrania. W kieszeni spodni znajdował się portfel i dowód osobisty. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, w które zaangażowane były wszystkie służby, nie przyniosły efektu. Użyto m.in. helikoptera policyjnego, psa tropiącego oraz dronów.

20-letni podchorąży Szymon Masarski nie żyje

W styczniu na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie znaleziono szkielet człowieka. Szczątki zostały odkryte w starym bunkrze otoczonym zaroślami. Wówczas prokuratura nie wiązała sprawy odnalezienia zwłok ze zniknięciem Szymona Masarskiego.

Jak poinformowała 7 czerwca Wirtualna Polska, ostatecznie pobrano materiał genetyczny od bliskich Masarskiego i porównano go z materiałem zabezpieczonym w bunkrze. Na początku czerwca śledczy otrzymali wyniki badań DNA. Wykazały one, że szczątki znalezione w styczniu należały do podchorążego Lotniczej Akademii Wojskowej.

Drugie zaginięcie w Dęblinie

W lutym 2023 r. zaginął Kordian Świstek, szeregowy z jednostki w Dęblinie. 21-latek udał się do lekarza, jednak nie dotarł do gabinetu. Ostatni raz widziany był na ulicy 15. Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. Jego poszukiwania zakończyły się fiaskiem.

"Zaginięcie dwóch młodych żołnierzy w ciągu kilku miesięcy w tym samym mieście spowodowały wiele pytań i były pożywką dla wielu teorii spiskowych. Śledczy nie łączyli obu zaginięć, ale sami też nie mogli pochwalić się postępami w poszukiwaniach" – pisze Wirtualna Polska.