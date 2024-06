Rząd ograniczy sprzedaż alkoholu na stacja benzynowych

– Minister zdrowia, jego misja polega na tym, żeby dbać o zdrowie społeczeństwa, zdrowie publiczne. Wszystkie badania na świecie mówią, że są 2 sposoby na ograniczenie spożycia alkoholu: podnoszenie ceny, i to jest domena ministra finansów, i zmniejszenie dostępności fizycznej, czyli ograniczanie punktów sprzedaży – powiedziała Izabela Leszczyna w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką w „Gościu poranka” TVP Info.

Jak dodała, jej propozycja jest obecnie w fazie analiz i za niedługo powinien być gotowy projekt ustawy. Jak tłumaczyła, pomysł ministerstwa polega na ograniczeniu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych od godziny 22:00 do 6:00.

– Słyszę, że stacje benzynowe w ogóle nie przetrwają. Nie wiedziałam, że stacje benzynowe są de facto sklepami monopolowymi. Prosiłam Ministerstwo Finansów o analizy i mam je. Naprawdę w całym koszyku przychodów stacji benzynowej ten alkohol stanowi 1 proc. Naprawdę nic nikomu się nie stanie, niektórzy z nas będą zdrowsi – kontynuowała.

MZ pracuje nad zakazem sprzedaży e-papierosów

W marcu podano, że Ministerstwo Zdrowia pracuje także nad projektem ustawy zakazującej jednorazowych e-papierosów. E-papieros to urządzenie umożliwiające użytkownikowi wdychanie aerozolu, w którym znajduje się nikotyna. Jest ono przedstawiane jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Choć producenci przekonują, że są one zdrowsze, to jednak eksperci nie mają złudzeń: elektroniczne papierosy szkodzą w podobnym stopniu, jak te zwykłe.

Resort chce przedstawić publicznie rozwiązania w tej kwestii w kwietniu – poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

– Jeśli chodzi o e-papierosy, rozmawiałam miesiąc temu z panem premierem, dostałam zielone światło, że możemy pracować nad ustawą zakazująca – uwaga – jednorazowych e-papierosów, bo to one są dzisiaj największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mimo że nie powinni i zgodnie z prawem w ogóle nie mogą kupić takich papierosów, ale niestety wiemy, że rzeczywistość jest inna – powiedziała Leszczyna podczas konferencji prasowej.

