Leszczyna: Nie widzę powodu, żeby ludzie w nocy kupowali alkohol na stacjach

Szefowa MZ poinformowała, że w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach zakończono już analizy "i wcale nie jest tak, jak grzmieli niektórzy, że wszystkie stacje w Polsce upadną". Dodała, że dochód stacji z tytułu sprzedaży alkoholu nie jest dla nich kluczowy.

– Będę chciała przedstawić do Zespołu Programowania Prac Rządu Ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Nie sądzę żebyśmy zdążyli z tym do wakacji, ponieważ mam szereg zmian, które są zawiązane z KPO – powiedziała Leszczyna w Polsat News dodając, że "po wakacjach projekt trafi na stół".

Minister wskazała, że stanie się tak, jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. – Ja bardzo bym chciała, żeby on wszedł w życie. Nie widzę powodu, żeby ludzie w nocy kupowali alkohol na stacjach benzynowych – stwierdziła Izabela Leszczyna.

Pytana o to, czy może w dalszym planie będzie ograniczenie sprzedaż alkoholu również w sklepach nocnych lub zakaza sprzedaży tzw. małpek. powiedziała, że "jest to domeną samorządów i wiele samorządów w tę stronę idzie".

– Ja zachęcam, żeby wszystkie szły, ale nie będziemy odbierać kompetencji samorządom – zaznaczyła. Dodała, że w przypadku tzw. małpek obowiązuje regulacja unijna, "tu nie możemy robić prostego zakazu".

MZ pracuje nad zakazem sprzedaży e-papierosów

W marcu podano, że Ministerstwo Zdrowia pracuje także nad projektem ustawy zakazującej jednorazowych e-papierosów. E-papieros to urządzenie umożliwiające użytkownikowi wdychanie aerozolu, w którym znajduje się nikotyna. Jest ono przedstawiane jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Choć producenci przekonują, że są one zdrowsze, to jednak eksperci nie mają złudzeń: elektroniczne papierosy szkodzą w podobnym stopniu, jak te zwykłe.

Resort chce przedstawić publicznie rozwiązania w tej kwestii w kwietniu – poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

– Jeśli chodzi o e-papierosy, rozmawiałam miesiąc temu z panem premierem, dostałam zielone światło, że możemy pracować nad ustawą zakazująca – uwaga – jednorazowych e-papierosów, bo to one są dzisiaj największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mimo że nie powinni i zgodnie z prawem w ogóle nie mogą kupić takich papierosów, ale niestety wiemy, że rzeczywistość jest inna – powiedziała Leszczyna podczas konferencji prasowej.

– Tak, pracujemy w Ministerstwie Zdrowia, w departamencie Zdrowia Publicznego nad ustawą zakazująca jednorazowych e-papierosów. Mamy świadomość, że trzeba będzie notyfikować te przepisy w Komisji Europejskiej. Czy do końca marca? Nie wydaje mi się, ponieważ bardzo intensywnie pracowaliśmy do tej pory nad naszymi obietnicami. (…) Pewnie nie w marcu, ale kwiecień na pewno jest tym terminem – dodała minister, odpowiadając na pytanie o to, kiedy taka propozycja zostanie przedstawiona publicznie.

