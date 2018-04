"Odwrócę się do prezydenta plecami. To będzie moje małe weto". Wnuk Walentynowicz o obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej

Nie pójdę z banerami. Jedyne co mi pozostaje, aby nie zakłócić powagi, dostojności tej uroczystości, to po prostu, gdziekolwiek nie będę stał, gdy pan prezydent zacznie przemawiać - odwrócę się plecami dla niego. To będzie symboliczny gest mojego sprzeciwu. Moje małe weto - mówił o obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej wnuk Anny Walentynowicz.