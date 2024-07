Ostra jazda

Wybacza się im szybciej i więcej, a oni o tym wiedzą. Jedyna nauczka, która faktycznie do nich trafia, to odcięcie od kasy. Mowa o modelce i prezenterce Klaudii El Dursi. Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano, jak należące do niej auto pędzi pasem awaryjnym, i to podczas sporego ruchu na drodze. Klaudia milczała i milczała, w końcu jednak musiała coś powiedzieć. Dlaczego? Ano dlatego, że zaczęła tracić kontrakty reklamowe. Jeden z nich to kontrakt ze znaną marką samochodową (ot, chichot losu). Gdy już nie dało się udawać, że tematu nie ma, gwiazda opublikowała oświadczenie.