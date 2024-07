Katastrofa samolotu wojskowego w Gdyni. Pilot nie żyje

Do tragedii doszło w piątek na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. W chwili wypadku na pokładzie maszyny znajdowała się jedna osoba – pilot 41. bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, który przygotowywał się do sobotniego pokazu lotniczego.

W katastrofie zginął mjr Robert Jeł. "Odszedł na »Wieczną Wartę«... Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj podczas wykonywania lotu treningowego M-346 Bielik na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich-Dołach zginął tragicznie mjr pil. Robert »Killer« Jeł. Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia" – przekazało w komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

twitter

Majora pożegnał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Podczas lotu treningowego na lotnisku w Gdyni zginął tragicznie mjr pil. Robert Jeł. Wspaniały żołnierz, mąż i ojciec. Człowiek, który ojczyźnie oddał to, co najważniejsze… Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje" – napisał na platformie X.

twitter

Katastrofa "Bielika"

Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marek Sokołowski wstrzymał wszystkie loty na samolotach M-346 "Bielik" do odwołania. Wstrzymano również pokazy lotnicze z okazji 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Okoliczności i przyczyny katastrofy wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego we współpracy z Żandarmerią Wojskową i prokuraturą.

"Samolot, który dziś uległ katastrofie został przekazany do użytku w Siłach Zbrojnych w 2022 r. Samoloty M-346 Master »Bielik« wykorzystywane są przez Siły Powietrzne od 2016 r. Samoloty M-346 Master to włoskie, dwumiejscowe, dwusilnikowe samoloty przeznaczone do zaawansowanego szkolenia lotniczego. Są produkowane przez koncern Alenia Aermacchi i wykorzystywane m.in. przez armie Izraela i Włoch. Wszystkie polskie egzemplarze tych samolotów są wykorzystywane przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie" – czytamy w komunikacie Dowództwa Generalnego.

twitter