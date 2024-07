Kąpieliska w Trójmieście zamknięte na dłużej. Jest komunikat

W niedzielę wybuchł gigantyczny pożar przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku Nowym Porcie. Ogień dotarł do miejsca, w którym składowano 150 palet zawierających prawdopodobnie olej. Zawaleniu uległ częściowo dach hali. Jak podała Straż Pożarna, łączna powierzchnia pożaru to około 6,5 tys. metrów kwadratowych.

Przy gaszeniu pracowało ponad 60 strażaków z Trójmiasta i okolicznych komend, dodatkowo statki gaśnicze firmy "WUŻ" Port and Maritime Services i Kapitan Poinc Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

"Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" – alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w Gdańsku. Wprowadzono też zakaz kąpieli na odcinku od Nowego Portu do Brzeźna.

Zakaz na kąpieliskach. Nowy komunikat władz

Pożar w Porcie Gdańsk spowodował pojawianie się śladowych zanieczyszczeń na kilku kąpieliskach w Gdańsku i wszystkich w Sopocie. Co najmniej do piątku część kąpielisk w Trójmieście pozostanie zamknięta. Lokalne władze czekają bowiem na próbki wody. Czynne są trzy kąpieliska w Gdyni.

"W związku z ryzykiem związanym z jakością wody, kąpieliska: Brzeźno Hallera, Brzeźno Molo, Dom Zdrojowy, Piastowska i Jelitkowo pozostają zamknięte do odwołania. Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz turystów o przestrzeganie wprowadzonych zakazów i stosowanie się do wytycznych służb porządkowych. Dla bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z innych dostępnych miejsc rekreacji oraz plaż, które nie są objęte zakazem, czyli: Stogi, Świbno, Orle i Wyspa Sobieszewska" – podał w komunikacie Urząd Miejski w Gdańsku.

Co istotne, zakaz dotyczy tylko kąpieli, samo przebywanie na plażach jest dozwolone.

Czytaj też:

Ogromny pożar nad Bałtykiem. Palą się pawilony handlowe