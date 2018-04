"Jest pan po prostu niegrzeczny", "niech się pan wycofa z tego pytania". Oburzające zachowanie Hermaszewskiego

Dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec zapytał generała Hermaszewskiego, czy nie przeszkadzało mu, że armia w której służy "nie do końca była armią polską". Pytanie to wyraźnie nie spodobało się rozmówcy Ziemca. – Panie redaktorze, jest pan niegrzeczny w stosunku do tych wszystkich oficerów i żołnierzy, którzy wtedy bronili polskiego nieba czy w ogóle służyli w wojsku. Co to znaczy, że to była niewłaściwa armia? Pan się myli– oświadczył Hermaszewski.

Na uwagę dziennikarza, że Polska wchodziła w skład Układu Warszawskiego, generał odpowiedział pytaniami: "I co z tego? A teraz w jakiej armii jesteśmy? A czy to jest istotne, kto przyleci do nas z bombami z tej czy z tamtej strony?". Hermaszewski zwrócił uwagę dziennikarzowi, że jego pytanie było niezręczne i powinien się z niego wycofać.

Hermaszewski zapytał dziennikarza, czy był w wojsku. Kiedy dziennikarz odpowiedział, że nie ten postanowił go obrazić: "Nie szli tylko nieudacznicy. Żadna dziewczyna nie wyszła za faceta, który nie był w wojsku".

– Dla mnie nie jest to ciężki temat, tylko pan nie rozumie tematu – dodawał. – Może rozumiem po prostu inaczej – odarł Ziemiec.

Rozmowa z generałem Mirosławem Hermaszewskim miała miejsce w 2011 roku. Przypominamy ją jednak w kontekście tematu wiodącego najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy":

