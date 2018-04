Nowe informacje o stanie zdrowia Stanisława Michalkiewicza

"Dobre wiadomości od red. Stanisława Michalkiewicza. Zapalenie płuc powoli ustępuje, red. Michalkiewicz został przeniesiony z intensywnej terapii na oddział i czeka go teraz stabilizowanie serca. Jak mi przekazał – od jutra znów będzie pisał teksty!" – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

Przypomnijmy, że Stanisław Michalkiewicz w ubiegłym tygodniu w stanie ciężkim trafił do szpitala. Informację tę przekazali wówczas dziennikarze czasopisma Magna Polonia, z którym współpracuje publicysta. "Szanowny Pan Stanisław Michalkiewicz znajduje się w szpitalu, w stanie ciężkim. Bardzo prosimy o modlitwę" – podano na facebookowym profilu magazynu. Na pytania internautów, z jakiego powodu publicysta trafił do szpitala, administrator strony "Magna Polonia" odpowiedział: "Nie mamy na tę chwilę upoważnienia do informowania o szczegółach. Stan chorobowy".

Doniesienia o złym stanie zdrowia Stanisława Michalkiewicza pojawiły się na kilka dni przed tym jak trafił do szpitala. Publicysta miał wziąć udział w spotkaniu otwartym w hotelu "Grand" w Lublinie. "Z powodów zdrowotnych spotkanie z red. Michalkiewiczem zostaje odwołane. Za utrudnienia przepraszamy. Nowy termin zostanie wkrótce przedstawiony – napisali organizatorzy na Facebooku.

