Nowa siedziba TV Republika. Z widokiem na Trzaskowskiego

Po grudniowych zmianach w mediach publicznych, popularność Telewizji Republika poszybowała w górę. Szeregi stacji szybko zasiliły dawne gwiazdy TVP, a zespół wciąż się rozrasta. W obecnych okolicznościach konieczna okazała się zmiana siedziby na większą i wyposażoną w nowocześniejsze studia. W rozmowie z portalem Wirtualne Media, szef wydawców stacji Jarosław Olechowski przekazał niedawno, że stacja będzie nadawać z nowego miejsca już za kilka miesięcy.

Nowa siedziba Telewizji Republika. Olechowski: Do końca roku

Obecnie Telewizja Republika mieści się na warszawskim Muranowie (ul. Pawia 55, wejście od ul. Dzielnej 60), a w stacji pracuje kilkaset osób.

– Właściciel budynku, w którym jesteśmy obecnie zdecydował o zmianie jego przeznaczenia. My tutaj po prostu się nie mieścimy. To siedziba pod zupełnie inną skalę działalności. Nie przystaje do dzisiejszych realiów, w których funkcjonujemy i pozycji rynkowej, jaką zajmujemy. Zmiana wynika z szybkiego wzrostu i rozbudowy części redakcyjno-produkcyjnej. Ten zespół kilkukrotnie powiększył się w stosunku do tego, co było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ta zmiana siedziby tak czy inaczej musiałaby się wydarzyć – mówił w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Olechowski.

Szef wydawców stacji nie chciał na razie zdradzić, gdzie w Warszawie będzie mieścić się nowa siedziba Telewizji Republika. Podkreślił jednak, że będzie dużo nowocześniejsza od dotychczasowej.

TV Republika się przeprowadza. Budynek naprzeciw warszawskiego ratusza

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne Media, TV Republika podpisała już umowę w sprawie wynajmu i przeprowadzi się do Błękitnego Wieżowca. Co ciekawe, budynek mieści się naprzeciwko warszawskiego ratusza.

Jak donosi portal, stacja będzie wynajmowała pierwsze i trzynaste piętro. Z wyższego piętra rozciąga się widok na siedzibę prezydenta Warszawy i panoramę stolicy.

"Jedno studio zostanie umieszczone na trzynastym piętrze, a dwa pozostałe, greenbox, newsroom, reżyserki, montaże, część biurowo-administracyjna z zarządem na pierwszym. Łącznie TV Republika ma wynajmować prawie trzy tysiące metrów kwadratowych" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Prace wykończeniowe mają ruszyć już niebawem.

Czytaj też:

Znany dziennikarz pisze o "katolikach kretynach". Internauci są wściekliCzytaj też:

Znana dziennikarka śledcza szefową w TVP. Uderzyła w poprzedników