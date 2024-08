"Hańby tu nie ma". Szef BBN odpowiada Kamińskiemu

W stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją a krajami Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci.

Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Wolność odzyskali m.in. przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wrócił skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.

Biden zadzwonił do Dudy z podziękowaniami

Prezydent USA w rozmowie z Andrzejem Dudą podziękował za pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli, więzionych w Rosji. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta, w rozmowie telefonicznie Biden podkreślił strategiczne partnerstwo między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej udział Polski w operacji oficjalnie potwierdził premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych podziękował prezydentowi Dudzie oraz służbom za wzorową współpracę.

Kamiński: Ekipa Tuska oddała Rosjanom ich najcenniejszego agenta, nie uzyskując nic w zamian

Europoseł PiS Mariusz Kamiński napisał na platformie X, że "negocjacje na temat wymiany więźniów między Rosją a Zachodem trwały co najmniej od półtora roku".

"Jako koordynator służb specjalnych prowadziłem w tej sprawie rozmowy z Amerykanami. Zaproponowałem przekazanie Rosjanom aresztowanego przez nas w lutym 2022 r. agenta GRU Pawła Rubcowa używającego nazwiska Pablo Gonzales" – dodał.

Jak przekazał, "naszym warunkiem w ramach wymiany więźniów było przekazanie Polsce Andrzeja Poczobuta". Kamiński ocenił, że "ekipa Tuska oddała Rosjanom ich najcenniejszego agenta w zamian nie uzyskując nic". "Hańba!" – stwierdził.

Siewiera: Bez wątpienia hańby tu nie ma

Do tych słów odniósł się na antenie TVN24 Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapytany, czy prezydent Andrzej Duda, któremu Joe Biden dziękował za zaangażowanie w sprawę wymiany więźniów, dopuścił się czego haniebnego, Siewiera odpowiedział, że "bez wątpienia, hańby tu nie ma".

Jak dodał, "to, że doszło do zatrzymania Pawła Rubcowa w 2022 r., to jest wielka zasługa wspomnianego ministra Kamińskiego i ABW". Na uwagę, że Kamiński mówi, że warunkiem jego, ekipy PiS, była wymiana Rubcowa na Andrzeja Poczobuta, szef BBN stwierdził, że "gdyby to było takie proste, to Rubcow nie przebywałby w więzieniu, oczekując na proces już dwa i pół roku".

