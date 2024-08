Nowe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Wkrótce zmiany

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2024 r.

Specjalne wymogi

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, podmiot prowadzący studia podyplomowe oraz kształcenie specjalistyczne samodzielnie ustala wzory świadectw ukończenia studiów. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące tych dokumentów, wskazując na niezbędne elementy, jakie muszą być zawarte w świadectwie.

Świadectwa będą musiały zawierać: daty rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych; liczbę godzin zajęć online oraz liczbę punktów ECTS przypisanych do tych zajęć; informacje o miejscu odbywania praktyk zawodowych; informacje o przygotowaniu do wykonywania zawodu lub uzyskaniu uprawnień zawodowych. Ponadto – dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela – potrzebne jest potwierdzenie, że ukończone studia przygotowywały do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które można prowadzić.

"Dodatkowo, świadectwa będą zawierały liczbę godzin praktyk zawodowych. Wprowadzono też możliwość umieszczania nadrukowanej informacji zamiast pieczątki osoby podpisującej świadectwo, co ma ułatwić ich wydawanie" – podał w komunikacie resort nauki i szkolnictwa wyższego.

"Zmiany te mają na celu poprawę jakości kształcenia, umożliwią lepszą ocenę przebiegu studiów oraz zapewnią absolwentom bardziej szczegółowe świadectwa, które mogą być ważne dla pracodawców lub organów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" – zaznaczono.

Afera Collegium Humanum

Wokół studiów podyplomowych zrobiło się głośno w marcu, kiedy wybuchła afera Collegium Humanum. Władze uczelni miały wystawiać dokumenty ukończenia studiów, przede wszystkim dyplomów MBA, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste.

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

