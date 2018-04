"PiS represjonuje opozycję". Michał Boni donosi europosłom o sprawie Gawłowskiego

O wystosowaniu listu do europosłów - członków Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Boni poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego. "Aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego jest zaprzeczeniem demokratycznych standardów. Dziś skierowałem otwarty list do Posłów Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w obronie zasad praworządności" – napisał na Twitterze, załączając do swojego tweeta zdjęcie listu. W nim zaś podkreśla, że pisze aby zapoznać członków komisji z nową odsłoną sprzeniewierzenia się zasadom demokracji w Polsce.

"W zeszłym tygodniu pan Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny największej partii opozycyjnej został aresztowany. Pan Gawłowski, któremu postawiono kilka zarzutów, z których wszystkie wydają się być motywowane politycznie, od początku w pełni współpracował w śledztwie i dołożył wszelkich starań, by wyjaśnić wszystkie szczegóły w tej sprawie, zarówno prokuraturze, jak i opinii publicznej" – napisał europoseł Platformy Obywatelskiej. Jak dodał, pomimo tego, sąd zastosował wobec Gawłowskiego trzymiesięczny areszt.

Wskazując, że zarzuty wobec czynnych polityków należy wyjaśniać, polityk podkreśla że musi się to odbywać przy zachowaniu podstawy uczciwego procesu i proporcjonalności środków. "Niestety, w Polsce dzieje się coś dokładnie odwrotnego" – przekonuje. Boni pisze eurodeputowanym, że "jest jeszcze jeden cios dla demokracji oraz poszanowania prawa w Polsce" oraz że Prawo i Sprawiedliwość używa obecnie przejętego systemu sądowego by represjonować demokratyczną opozycję.

"Po zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, trójpodziału władzy, niezależności systemu sądownictwa i przekształceniu telewizji publicznej w maszynę propagandową, autorytarna partia rządząca próbuje teraz zastraszyć swych przeciwników politycznych" – podkreśla europoseł i zapewnia że opozycja nie da się zastraszyć. "Musimy teraz walczyć razem, by bronić demokracji, poszanowania prawa i praw podstawowych" – wskazuje.

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski został w ubiegły piątek formalnie zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Gawłowski usłyszał zarzuty popełnienia pięciu przestępstw: trzy korupcyjne oraz ujawnienie tajemnicy państwowej i plagiat pracy doktorskiej. Pierwszy z zarzutów dotyczy przyjęcia przez Gawłowskiego jako łapówki dwóch zegarków marki Tag Heuer model Carrera 1.