Nie żyje Jerzy Czerwiński. Polityk PiS miał 64 lata

Informację o śmierci polityka potwierdził nam Dariusz Kolbek – w przeszłości dyrektor biura senatorskiego Jerzego Czerwińskiego. W latach 1994-98 Jerzy Czerwiński, był radnym Rady Gminy Prudnik, w lata 1998-2001 r. pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Prudnickiego, a kolei w latach 2006-14 był radnym Sejmiku Województwa Opolskiego. Był także radnym aktualnej kadencji, miał 64 lata.

"Bardzo smutna wiadomość, w wieku 64 lat zmarł nasz kolega senator PiS IX i X kadencji Jerzy Czerwiński. Zapamiętam go jako wielkiego patriotę, człowieka wielkiej uczciwości, skromności i ogromnej pracowitości. Jurku spoczywaj w pokoju" – napisał senator PiS Marek Pęk.

– Będzie brakowało nam go. Był bardzo dobrym człowiekiem, zawsze się dobrze z nim rozmawiało. Na pewno go ludzie zapamiętają bardzo dobrze. To jest człowiek, który dobrze współpracował nawet z ludźmi z przeciwnego obozu. Każdy go szanował i on każdego szanował. To jest wielka strata – przekazał w rozmowie z portalem Radia Opole.

Również radny sejmiku Sławomir Kłosowski nie kryje żalu w związku ze śmiercią partyjnego kolegi. Jak podkreśla, jest to wielka strata dla całego województwa opolskiego. – Bardzo, bardzo porządny człowiek, tak w dużym skrócie. W szeregach niebiańskich przybędzie takich osób, które są bardzo merytoryczne w każdej sprawie. To wielka strata dla nas, i radnych sejmiku, i – myślę – że dla mieszkańców województwa opolskiego, bo niejedną dobrą rzecz zrobił dla mieszkańców całego regionu – mówi.

