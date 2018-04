Poczta Polska chwali się wynikami za 2017 rok i zapowiada otwarcie 100 nowych placówek

Większe przychody

W 2017 roku przychody spółki wyniosły prawie 6 mld zł, . Oznacza to, że w porównaniu do roku 2016, wzrosły o 553 miliony. Zarząd Poczty zapewnia, że sytuacja spółki jest stabilna i udało się odwrócić trend spadkowy. Był to wynik o 10 proc. lepszy rok do roku.

W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej wzrosły we wszystkich obszarach działalności. Ten wynik te efekt m. in. nowych kontraktów biznesowych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów – zaznacza zarząd spółki.

– Pomimo trudnych wyzwań z jakimi mierzy się firma - czasochłonne i skomplikowane ze względu na skalę wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i silnej międzynarodowej konkurencji - w ubiegłym roku do firmy wpłynęło znacznie więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Jestem przekonany, że utrzymanie porównywalnego wzrostu przychodów, to realny cel także na ten rok – wskazał prezes PP Przemysław Sypniewski.

Plany na przyszłość

Poczta Polska zapowiedziała budowę centrum logistycznego i otwarcie 100 placówek. Obecnie PP ma ponad 7,5 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych.

Poszerzona ma zostać sieć punktów odbioru przesyłek. Poczta wskazuje na chęć inwestowania w nowe technologie oraz start-up'y. Spółka deklaruje plany zwiększeni wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy pracowników.