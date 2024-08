Nie żyje Franciszek Smuda

Franciszek Smuda zmarł w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Informację o śmierci szkoleniowca w niedzielę 18 sierpnia podał Widzew Łódź, który Smuda trenował przez wiele lat. Te doniesienia potwierdził również już Polski Związek Piłki Nożnej.

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim żalem przyjął informację o śmierci Franciszka Smudy. Były selekcjoner reprezentacji Polski zmarł w wieku 76 lat. Składamy najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich" – przekazano na oficjalnym profilu PZPN w mediach społecznościowych.

twitter

Selekcjoner trafił do szpitala kilka tygodni temu, jednak w ostatnim czasie jego stan znacząco się pogorszył. We wtorek pojawiła się informacja, że znajduje się w stanie krytycznym.

W jednym z ostatnich wywiadów mówił, że na coraz większe kłopoty zdrowotne zaczął się uskarżać po wybuchu pandemii. – Od razu złapałem koronawirusa. A potem zaczęły się innego typu problemy. Wcześniej cały czas byłem na chodzie, nic mi nie dolegało. Ale mnie złapało... – mówił w rozmowie z WP.pl.

Legenda polskiej piłki

Zanim rozpoczął karierę trenerską Smuda był piłkarzem szeregu klubów z Polski (m.in. Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Legia Warszawa), ale też zagranicznych (Los Angeles Aztecs, SpVgg Fürth). W 1983 roku rozpoczął karierę trenersją, Początkowo prowadził kluby z niższych lig niemieckich, następnie pracował w lidze tureckiej, a w 1993 roku powrócił do ligi polskiej, gdzie w kolejnych latach święcił największe tryumfy. Był trenerem m.in. Widzewa Łódź, Wisły Kraków i Legii Warszawy.

W pamięci kibiców zapisze się jako autor największych sukcesów w historii Widzewa Łódź, z którym dwukrotnie wywalczył mistrzostwo kraju (w 1996 i 1997 roku) oraz wprowadził łódzką drużynę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tytuł mistrza Polski Smuda wywalczył jeszcze w 1999 roku z Wisłą Kraków. Z kolei w 2009 roku z Lechem Poznań zdobył Puchar Polski oraz wprowadził klub do 1/16 finału Pucharu UEFA. To był pierwszy przypadek w historii, gdy polski zespół wyszedł z grupy w tych rozgrywkach.

W latach 2009-2012 był też selekcjonerem polskiej reprezentacji. Smuda prowadził naszą kadrę na Euro 2012, które było organizowane przez Polskę i Ukrainę.

Czytaj też:

Przełom ws. śmierci Matthew Perry'ego. Są pierwsze aresztowaniaCzytaj też:

Potrącił pieszą i wjechał w przystanek. Kierowca usłyszał zarzuty