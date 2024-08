Dlaczego Polska nie ma swego Orbana? Warzecha zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

W tekście okładkowym "Tęsknota za polskim Orbanem" Łukasz Warzecha przedstawia powody, dla których polityka zagraniczna Węgier pod kierownictwem Viktora Orbana wygląda tak, jak wygląda, opiera się na określonych zasadach i stara się wytłumaczyć, znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce nie doczekaliśmy się polityka, który rację stanu naszego kraju traktowałby tak, jak rację stanu Węgier potrafi traktować Viktor Orban.

– Kiedy Donald Tusk staje przed jakimś problemem, mówi cokolwiek – jak uczniak zmyślający powody spóźnienia. Jak długo będzie mu się to udawać? – zastanawia się Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Rządź, dziel łupy i mów, co chcesz (na razie)”.

– „Ludzie generalnie nie mają pieniędzy” – pisze węgierski klasyk w „Szkole biednych”. Racja. Ale co z tego wynika? – docieka Piotr Gociek w artykule “Cała w tym bieda”.

– „Nowy wspaniały świat” rodzi się na naszych oczach. W Polsce jeszcze mamy szansę, by zatrzymać tę przemianę – zauważa Wojciech Golonka w tekście “Ocalić Atlantydę”.

– Operacja kurska to kompromitacja Putina, która raczej nie doprowadzi do rozpadu Rosji ani do zmiany władzy na Kremlu. Paradoksalnie jednak może umocnić w Rosjanach przekonanie, że Putin ma rację. Czyli że Rosja na nikogo nie napada, tylko zmaga się z agresją z zewnątrz – pisze Maciej Pieczyńskiw tekście “Ziemia za ziemię czy ziemia za pokój?”.

– Nie ma szans na Zielony Ład – mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca i założyciel Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w rozmowie z Łukaszem Zboralskim.

W najnowszym numerze również Piotr Semka ostro o damskich bokserach oraz o kobietach – ich ofiarach.

