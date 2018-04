Tarczyński: Żarty się skończyły. Obiecaliśmy, że zrobimy porządek w Polsce

Z kolei prezydencki minister Krzysztof Szczerski ocenił, że politycy opozycji w tej sprawie robią „burzę polityczną” i wywierają „polityczny nacisk na wymiar sprawiedliwości”. Szczerski odniósł się też do listu europosła PO Michała Boniego, który napisał, że "areszt dla Stanisława Gawłowskiego to cios dla demokracji i poszanowania prawa w Polsce". – Ktoś za granicą, kto taki list by przeczytał, natychmiast odnosi wrażenie, że w Polsce prześladuje się opozycję. Nie, że w szeregach partii opozycyjnej jest zarzut korupcyjny, tylko że Polska aresztuje jednego z liderów opozycyjnej partii – dodał.

– To jest podgrzewanie na nowo atmosfery wokół praworządności w Polsce tego typu listami po to, żeby mącić wodę, by tworzyć wrażenie za granicą, że tutaj zaczyna się już dyktatura w postaci aresztowania liderów opozycji. (…) To też oznacza jednoznacznie polityczny nacisk na wymiar sprawiedliwości – mówił Szczerski.