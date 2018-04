Jest raport egipskiej prokuratury ws. śmierci Magdaleny Żuk. Polskie śledztwo zostanie przedłużone

W raporcie egipskiej prokuratury znajdują się m.in. informacje o zeznaniach przesłuchiwanych w sprawie świadków oraz wyniki badań przeprowadzanych przez biegłych niedługo po śmierci 27-letniej Polki.

Tajemnicza śmierć Polki w Egipcie

W kwietniu ubiegłego roku, 27-letnia Magdalena Żuk chciała sprawić swojemu chłopakowi niespodziankę i wykupiła dwuosobową wycieczkę do Egiptu. Mężczyzna nie miał jednak ważnego paszportu i nie mógł polecieć. Ostatecznie kobieta zdecydowała, że do kurortu Marsa-Alam w Egipcie uda się sama.

Już dobę po przylocie 27-latka wysyłała niepokojące wiadomości do rodziny i znajomych. W pewnym momencie obsługa hotelowa znalazła ją nieprzytomną w pokoju. Dziewczyna trafiła do szpitala, a tam miała wyskoczyć z trzeciego piętra, co spowodowało śmierć. Rzecznik biura podróży, z którym podróżowała kobieta twierdził, że było to samobójstwo. Tę wersję odrzuca jednak rodzina i znajomi. W sieci pojawiło się również nagranie rozmowy 27-latki z jej chłopakiem. Widać na nim, że kobieta jest przestraszona, płacze.

Czytaj także:

Nowe doniesienia ws. śmierci Magdaleny Żuk. Śledczy chcą, by biegli zdiagnozowali jej "nietypowe zachowania"